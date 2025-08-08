Il Cin delle strutture ricettive si indica in dichiarazione
Vanno compilati tanti riquadri, riportandovi il Cin, quanti sono gli immobili interessati da questo utilizzo
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 4 agosto
Si conferma l’impostazione dichiarativa anticipata nel quesito, riguardante l’obbligo di indicare nel quadro RS, al rigo RS533, del modello Redditi Pf (comune ai quadri dei redditi prodotti per lo più da soggetti Iva in forma professionale) il codice identificativo nazionale (Cin) corrispondente a ogni struttura ricettiva o unità immobiliare dedicata a locazioni per finalità...