Il Cin delle strutture ricettive si indica in dichiarazione

Vanno compilati tanti riquadri, riportandovi il Cin, quanti sono gli immobili interessati da questo utilizzo

di Alfredo Calvano e Attilio Calvano

La domanda

Per B&B, affittacamere, case vacanze e, in generale, per tutte le attività riguardanti le strutture ricettive, svolte in forma imprenditoriale individuale, che compilano i quadri LM, RG e RF del modello Redditi Pf, e che si sono dotate del Cin (codice identificativo nazionale) dal 2025, quest’ultimo va indicato nel quadro RS, rigo RS533, della dichiarazione dei redditi?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 4 agosto

Si conferma l’impostazione dichiarativa anticipata nel quesito, riguardante l’obbligo di indicare nel quadro RS, al rigo RS533, del modello Redditi Pf (comune ai quadri dei redditi prodotti per lo più da soggetti Iva in forma professionale) il codice identificativo nazionale (Cin) corrispondente a ogni struttura ricettiva o unità immobiliare dedicata a locazioni per finalità...

