Il condominio che notifica l’atto deve fornire prova di ricezione dello stesso

Il condominio è tenuto a dimostrare non solo di aver inviato la raccomandata ma che sia pervenuta al destinatario. Il principio è stato ribadito e applicato, di recente, dalla Cassazione (sentenza 17984/2024) al caso riguardante l’impugnazione di alcune delibere da parte di un condomino il quale, nonostante il rigetto della domanda, sia in primo sia in secondo grado, ricorreva in Cassazione per eccepire, tra gli altri, l’illegittimità della dichiarata tardività dell’opposizione, in relazione al rispetto...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi