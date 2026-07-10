Il calcolo dell’indennità spettante al condomino che cede gratuitamente al condominio l’alloggio di sua proprietà ad uso portineria è al centro dell’ordinanza di Cassazione 23005/2026 depositata il 10 luglio. Vanno detratte dal credito le spese di portierato non versate? Nei giudizi di merito si era fatto riferimento al criterio di ripartizione di cui all’articolo 1123 Codice civile, fondato sulla proporzione dei millesimi di proprietà.
Anche se la condomina proprietaria non aveva assolto all’onere...