Con l’ordinanza 10978, pubblicata il 24 aprile 2026, la Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa alla ripartizione dell’indennizzo per irragionevole durata del processo ottenuto dal condominio ai sensi della legge 89 del 24 marzo 2001, meglio conosciuta come legge Pinto, in relazione a una causa svoltasi in contrapposizione a un singolo condòmino.
La Suprema corte ha escluso il diritto del condòmino, controparte nel giudizio originario, a percepire una quota di tale indennizzo, anche qualora...