I temi di NT+Le ultime sentenze

Il condomino non può eseguire escavazioni senza il via libera dell’assemblea

L’abbassamento del piano di calpestio che comporti l’occupazione o l’utilizzo esclusivo del sottosuolo è appropriazione indebita del bene comune

di Fulvio Pironti

Il sottosuolo dell’edificio condominiale si presume comune ai sensi dell’articolo 1117 Codice civile salvo titolo contrario. L’abbassamento del piano di calpestio che comporti l’occupazione o l’utilizzo esclusivo di tale spazio integra una appropriazione indebita del bene comune. Nessun condomino può eseguire escavazioni o modifiche che incidano sul sottosuolo senza il consenso dei restanti condòmini. La violazione obbliga al ripristino dello stato preesistente dei luoghi. È quanto precisa il Tribunale...

Correlati

Lo scavo del singolo nel sottosuolo dello stabile a fini di trasformazione edilizia è attività illegittima

Gli ultimi contenuti di I temi di NT+