Il condomino non può eseguire escavazioni senza il via libera dell’assemblea
L’abbassamento del piano di calpestio che comporti l’occupazione o l’utilizzo esclusivo del sottosuolo è appropriazione indebita del bene comune
Il sottosuolo dell’edificio condominiale si presume comune ai sensi dell’articolo 1117 Codice civile salvo titolo contrario. L’abbassamento del piano di calpestio che comporti l’occupazione o l’utilizzo esclusivo di tale spazio integra una appropriazione indebita del bene comune. Nessun condomino può eseguire escavazioni o modifiche che incidano sul sottosuolo senza il consenso dei restanti condòmini. La violazione obbliga al ripristino dello stato preesistente dei luoghi. È quanto precisa il Tribunale...