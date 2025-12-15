Condominio e contratti di somministrazione: nelle liti si ricorre al foro del consumatore
Prevale il giudice del luogo in cui si concentrano gli interessi dei singoli condòmini e non quello del domicilio dell’amministratore
La Cassazione, con l’ordinanza 32083 del 10 dicembre 2025, ritorna sulla qualificazione del condominio come consumatore, individuando con precisione il foro competente per le controversie relative ai contratti di somministrazione, che lo vedono parte processuale direttamente coinvolta.
Secondo la Suprema corte, per l’individuazione del giudice competente, risulta decisiva la mancanza di una personalità...