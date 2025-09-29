Condominio

Il conflitto di interessi nel voto del delegato

Nei rapporti tra delegante e delegato è importante verificare se il primo abbia dato precise istruzioni al secondo

di Giuseppe Marando

Una recente decisione giurisprudenziale ha ritenuto dannosa e viziata da conflitto di interessi la delibera che aveva accettato un risarcimento piuttosto basso versato da un imprenditore responsabile e poi eroso dal prezzo dei lavori affidati ad un appaltatore in qualche modo vicino al primo (Tribunale di Milano, 1780/2025). La sentenza ha potuto sindacare il merito della decisione assembleare in quanto autorizzata da una particolare norma mutuata dal diritto societario, l’articolo 2373 del Codice...

