Il conflitto di interessi nel voto del delegato
Nei rapporti tra delegante e delegato è importante verificare se il primo abbia dato precise istruzioni al secondo
Una recente decisione giurisprudenziale ha ritenuto dannosa e viziata da conflitto di interessi la delibera che aveva accettato un risarcimento piuttosto basso versato da un imprenditore responsabile e poi eroso dal prezzo dei lavori affidati ad un appaltatore in qualche modo vicino al primo (Tribunale di Milano, 1780/2025). La sentenza ha potuto sindacare il merito della decisione assembleare in quanto autorizzata da una particolare norma mutuata dal diritto societario, l’articolo 2373 del Codice...