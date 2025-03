Deleghe, ammesse restrizioni da parte del regolamento

La domanda

Nel nostro condominio, composto da oltre 70 appartamenti, vige un regolamento contrattuale secondo cui ogni condomino ha diritto di farsi rappresentare in assemblea da un delegato, anche estraneo al condominio, con delega scritta, limitando a tre il numero massimo di deleghe conferibili alla stessa persona.La riforma del condominio (legge 220/2012) introduce una diversa regola per i condomìni con più di 20 unità, prevedendo che un delegato non possa rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale. Alla luce di questa apparente discrepanza tra il regolamento contrattuale e la normativa vigente, e considerando anche la recente sentenza della Corte di appello di Roma del 21 gennaio 2025, chiedo se, in un condominio con oltre 70 appartamenti, è possibile che un delegato riceva più di tre deleghe, purché non superi il limite di un quinto dei millesimi previsti dalla legge.