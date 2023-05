Il controllo della qualità dell’acqua passa a carico dell’amministratore di Annarita D’Ambrosio

Preventivabili nuove spese per la pulizia di filtri, cisterne ed impianti









Le spese energetiche tornate in aumento non costituiscono l’unico fronte di preoccupazione per gli amministratori di condominio. In tema idrico, in attuazione della direttiva Ue 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, è stato infatti emanato il decreto legislativo 18 del 23 febbraio 2023 che nuovi oneri prevede per i professionisti che gestiscono immobili .

Le novità

La precedente normativa di riferimento, il Dlgs 31/2001, come...