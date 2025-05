Il danno alla salute per essere risarcito va provato con documenti ad hoc

Nel danno da infiltrazioni il risarcimento per motivi di salute va comprovato per essere riconosciuto giudizialmente. Lo conferma la Cassazione nella ordinanza 5791/2025 depositata il 5 marzo. Rigettate pertanto le richieste della proprietaria di un appartamento rivolte al condomino residente nell’immobile sovrastante il suo. Quest’ultimo aveva chiamato in causa il condominio ritenendo i danni provenienti da area condominiale e non dal sottobalcone aggettante di sua proprietà.

La vicenda processuale

I giudizi di merito ...