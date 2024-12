Il decreto ingiuntivo può essere emesso anche per lavori deliberati ma non eseguiti

Il Tribunale di Roma, con la sentenza numero 18255 del 29 novembre 2024, ha stabilito che, in materia condominiale, la delibera con la quale l’assemblea dei condòmini approva i lavori straordinari, la costituzione del relativo fondo ed il piano di riparto delle spese, costituisce il presupposto necessario e sufficiente, non solo per l’individuazione temporale della nascita dell’obbligazione di pagamento in capo ai singoli, ma altresì per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti dei morosi, anche...

