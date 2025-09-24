Condominio

Il diritto condominiale preso sul serio: l’avviso di convocazione dell’assemblea è atto recettizio

di Ettore Ditta

L’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che l’assemblea può essere convocata ogni anno in via ordinaria, per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del Codice, e straordinaria (dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne venga fatta richiesta da almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio e, dopo l’inutile decorso di dieci giorni dalla richiesta, i condòmini interessati possono provvedere direttamente alla...

