Può non rientrare tra i beni comuni il muro di recinzione dello stabile
Se il muro delimita un giardino privato, perchè sia comune, deve essere comune l’utilizzo o deve sussistere un titolo che lo consideri espressamente di proprietà comune
«In tema di condominio negli edifici, un muro di recinzione e delimitazione di un giardino di proprietà esclusiva che pur risulti inserito nella struttura del complesso immobiliare, non può di per sé ritenersi incluso fra le parti comuni, con le relative conseguenze in ordine alle spese di riparazione». È una delle argomentazioni che emergono da una sentenza pronunciata dal Tar di Roma (la numero 16343/2025) relativa al ricorso, poi accolto, di un condominio contro una ordinanza di Roma Capitale....
Anapi sarà presente al Saie Bari 2025
di Redazione
Il quadro AC e il quadro K per l'amministratore di condominio
di Nadia Parducci - Dottore Commercialista in Lucca