Non tutte le disposizioni normative che interessano il condominio sono contenute nel Codice civile o nelle leggi speciali dedicate specificamente a questa materia. In molti casi infatti vengono applicate al condominio anche disposizioni previste da norme di carattere generale. È questo il caso della legge 89 del 24 marzo 2001 (Legge Pinto) che prevede l’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, attribuendo così un indennizzo alle parti di una causa che ha una durata...

PER SAPERNE DI PIÙ Riproduzione riservata Ⓒ