Può accadere che il rapporto di condominialità disciplinato dall’articolo 1117 del Codice civile venga contestato da qualche condomino che rivendichi la sua proprietà esclusiva su uno o più beni fra quelli indicati dall’articolo 1117 stesso. Ma quando una controversia condominiale comprende anche la determinazione della titolarità comune o individuale di una porzione dell’edificio, dal punto di vista processuale si possono verificare due situazioni nettamente differenti, per quanto riguarda gli effetti...
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