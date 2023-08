Il diritto condominiale preso sul serio: non sempre chi si distacca dall'impianto comune deve pagare le spese di conservazione di Ettore Ditta

Link utili Necessario produrre una perizia prima di distaccarsi dall’impianto termico centralizzato

È stata individuata una ipotesi che consente al condomino l’esonero completo da qualsiasi pagamento nel caso di totale impossibilità di allaccio

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







L'articolo 1118 del Codice civile, nel testo vigente dopo la legge di riforma del 2012, stabilisce che il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini; e precisa che, in tal caso, il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento soltanto alle spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

Si tratta però di una disposizione di legge molto meno innovativa di quanto possa sembrare, perché non fa altro che riproporre un principio giurisprudenziale affermatosi da tempo per i soli casi in cui, con specifico riferimento agli aspetti concreti di situazioni particolari (perché l'edificio era caratterizzato comunque da notevoli dispersioni e conseguenti elevati consumi oppure era composto da numerose unità immobiliari o altro ancora), era stato possibile dimostrare che il distacco di una unità immobiliare non aveva provocato alcun aggravio di spese a carico dei condòmini che restavano collegati oppure aveva determinato un aumento di spesa in concreto irrilevante.

L'obbligo di pagare le spese di manutenzione

Ma l’inserimento, nel testo della legge, di regole elaborate dalla giurisprudenza non si dimostra idonea ad esaurire tutte le problematiche collegate al distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, che sono molteplici anche a causa della peculiare formulazione dell’articolo 1118, comma 4, del Codice civile, perché le soluzioni adottate dalle sentenze trovano le loro giustificazioni soprattutto nelle particolarità delle singole situazioni esaminate che in determinati casi comportano effetti che invece non sono ugualmente giustificati in casi diversi.

L'unico caso di totale esonero

E questo avviene anche con riguardo all’applicazione della disposizione ricordata – nella parte in cui obbliga sempre il condomino, pure quando gli viene riconosciuta la rinunzia all'uso dell'impianto comune, a concorrere comunque al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma – relativa alla disciplina sulla rinunzia, che infatti richiede una importante precisazione, perché nell'applicazione giurisprudenziale è stata individuata una ipotesi particolare che consente al condomino l’esonero completo da qualsiasi spesa relativa all’impianto di riscaldamento e che si verifica nel caso di totale impossibilità di allaccio, conseguente alla sostituzione della caldaia quando viene eseguita in modo tale da non poter più fruire del nuovo impianto.

È stata individuata così una ipotesi di distacco che consente l’esenzione completa, per il condomino distaccato, da qualunque spesa relativa all’impianto, comprese quelle relative alla sua manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma, in deroga, quindi, a quanto dispone l’articolo 1118, comma 4, del Codice civile.

La pronuncia di legittimità di riferimento

Come è stato precisato da Cassazione sentenza 18131/2020, la regola applicativa secondo cui il mancato allaccio di una unità immobiliare al nuovo impianto di riscaldamento condominiale che deriva da una impossibilità tecnica non corrisponde all’ipotesi del distacco disciplinato dall’articolo 1118; e, di conseguenza, questa situazione comporta l’esonero dell’unità non collegata da qualsiasi contribuzione alle spese relative all’impianto comune.