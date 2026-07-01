L’articolo 1117 del Codice civile inizia l’esposizione della normativa sul condominio negli edifici disciplinando la presunzione di condominialità, che interessa, in mancanza di un titolo contrario, tutte le parti comuni che vengono elencate in tre gruppi distinti, con elencazione peraltro non tassativa.
Cosa succede però quando un soggetto che non fa parte del condominio sostiene che uno di questi beni non è condominiale, ma gli appartiene in maniera esclusiva?
L’azione giudiziaria di rivendica
La questione, in apparenza banale, si...