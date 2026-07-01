Quasi tutti gli edifici sono dotati di un sottotetto che, a seconda delle situazioni e delle caratteristiche della costruzione, può essere utilizzato come vano autonomo oppure può costituire una pertinenza dell’appartamento sito all’ultimo piano con la funzione esclusiva di camera d’aria, per assicurare l’isolamento e la protezione dal caldo, dal freddo e dall’umidità.

L’articolo 1117 del Codice civile, che disciplina la presunzione di condominialità delle parti comuni, nulla dispone a proposito del...