L’articolo 1117 del Codice civile dà inizio alla disciplina legislativa sul condominio negli edifici regolamentando la presunzione di condominialità delle parti comuni, che vengono elencate in tre gruppi distinti. L’elencazione contenuta nell’articolo 1117 tuttavia non è tassativa (Cassazione sentenze 3862/1988 e 17928/2007).
La natura del sottotetto
Nella disposizione ricordata non viene menzionato, tra l’altro, il sottotetto e in proposito trova applicazione la regola consolidata in giurisprudenza secondo cui la natura ...