Il diritto di veduta in appiombo non può essere leso dalle norme sul pari uso della cosa comune

Una famiglia citava in giudizio il sottostante condòmino per la demolizione di un manufatto realizzato sul terrazzo costituito da tralicci di metallo e da una copertura in legno e plastica, realizzato in violazione delle norme sulle distanze e lesivo delle norme di buon vicinato. Il convenuto dichiarava non potersi applicare le norme sulle distanze in un contesto condominiale bensì quelle sul pari uso più intenso della cosa comune, ai sensi dell’articolo 1102 Codice civile. La vicenda processuale...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi