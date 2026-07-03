Quarta ristampa per il vademecum le «Buone Regole di Vicinato» di VeryFastPeople, società di consulenza specializzata rivolta agli amministratori condominiali. Il libretto gratuito illustrato traduce in modo semplice e immediato le principali norme del Codice Civile e dei regolamenti condominiali, rendendole comprensibili a tutti.

La nuova edizione è tradotta in 13 lingue, distingue tra regole dedicate agli spazi comuni e agli spazi privati con impatto sulla collettività e introduce nuovi focus dedicati...