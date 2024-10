Il maltempo a Bologna: navigli bocciati al primo esame precisa Confabitare

Al primo esame con il maltempo, il Canale Reno, recentemente scoperchiato, ha straripato a Bologna, provocando allagamenti, mai visti prima, nelle zone di via Riva Reno, via San Felice, via Lame e via Brugnoli, trasformando le strade in veri e propri fiumi. Le abbondanti piogge hanno messo in luce le preoccupazioni che Confabitare, associazione proprietari immobiliari, aveva già sollevato tempo fa: «l’apertura del canale ha messo a rischio la sicurezza e la vivibilità della zona, le precipitazioni...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi