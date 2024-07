Il punto: ex condomino e impugnazione della delibera e spese cappotto termico tra i temi commentati in settimana

In Condominio e immobili 15 luglio 2024 è pubblicato il contributo di G. Cice, «La legittimazione e l’interesse ad impugnare la delibera del non più condòmino», al solito ottimo, come tutti gli scritti di questa validissima giovane studiosa.

L’articolo ripercorre la questione decisa da Cassazione 14 giugno 2024, n. 16554, secondo cui l’azione di annullamento della deliberazione assembleare, disciplinata dall’articolo 1137 Codice civile, presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza...