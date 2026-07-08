A seguito della riforma del titolo quinto della Costituzione, realizzata nel 2001, la materia del turismo, in precedenza (“turismo e industria alberghiera”) oggetto di competenza concorrente fra Stato e Regioni (al pari dell’urbanistica), è divenuta competenza esclusiva di queste ultime, mentre allo Stato sono state attribuite (o mantenute) dal novato art. 117 Cost. competenze esclusive in materia di “ordinamento civile” e di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”.

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