Negli ultimi anni sono sempre più diffusi i bed & breakfast, gli affittacamere e le locazioni turistiche brevi e la diffusione di questa tipologia di attività all’interno dei condomìni, ha creato controversie sempre più frequenti tra condòmini.

A tal proposito, è importante chiarire quando il condominio può effettivamente opporsi al condòmino che intende utilizzare il proprio appartamento per finalità ricettive e quando, invece, non è possibile farlo.

In linea generale, il diritto di proprietà ...