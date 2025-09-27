Il regolamento contrattuale può derogare al Codice civile
Quello invece assembleare non può intervenire in tal senso
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 11 agosto 2025
Il criterio di ripartizione delle spese di manutenzione degli ascensori, previsto dall’articolo 1124 del Codice civile, può, per giurisprudenza costante, essere derogato (così come lo sono i criteri di cui agli articoli 1123 e 1125 del Codice civile). Questa deroga è valida solo se contenuta in un regolamento di condominio avente natura contrattuale oppure se stabilita...