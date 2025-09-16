Il rendiconto, anche se approvato, può essere inutile al nuovo amministratore
Il caso più classico è il bilancio approvato senza la situazione patrimoniale che rende impossibile il lavoro del nuovo amministratore
Se la deliberazione di approvazione del rendiconto non viene impugnata entro i canonici 30 giorni, al netto di eventuali profili di nullità, la decisione passa in giudicato e non è più possibile reclamare doglianze di sorta. Questo potrebbe accadere, ad esempio, per il caso di un fascicolo di rendicontazione mutilato di una sua componente: l’assenza del registro di contabilità, come della nota sintetica esplicativa o della situazione patrimoniale.
Quando, però, una tale circostanza si accompagna anche...