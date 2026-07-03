Con la sentenza 5527 del 10 aprile 2026, il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi su un’impugnativa di delibera assembleare con la quale veniva approvato il bilancio consuntivo, è tornato ad argomentare sul corretto principio contabile da applicare.
I fatti e i documenti obbligatori da presentare
Il giudizio nasceva dal fatto che una condomina sindacava il non corretto principio contabile applicato e dichiarato nella nota esplicativa ovverosia quello «misto (di cassa per la registrazione dei pagamenti dei condòmini, di competenza per la registrazione...