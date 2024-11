Il Salva Casa diventa operativo: Sicilia e Umbria si allineano al decreto

Salva casa pienamente operativo in Sicilia e Umbria. L’assemblea regionale siciliana ha, infatti, appena approvato il disegno di legge che recepisce il decreto, non ancora pienamente operativo sul suo territorio. Quasi contemporaneamente, in Umbria è stata pubblicata una circolare che spiega come funzionerà l’allineamento tra norme nazionali e locali. Due interventi che, dopo la circolare estiva pubblicata in Emilia-Romagna, avviano un periodo molto intenso di recepimento per il decreto 69/2024....

