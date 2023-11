Il testatore può riconoscere il diritto di sepolcro anche a persone a cui non è legato da vincoli di parentela o affinità di Federica Parisi - a cura di Assoedilizia

In tal caso, il diritto ad essere sepolto nella tomba comporta, per il beneficiario, l’obbligo di accettazione dell’eredità

Tema di particolare interesse è il diritto di sepolcro e la distinzione che sussiste tra il sepolcro familiare e quello ereditario (detto anche gentilizio). Tale distinzione, risalente al diritto romano, è tutt’ora accolta senza sostanziali contrasti dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Il sepolcro familiare è un diritto di natura reale che garantisce al suo titolare, in caso di decesso, la prerogativa di ottenere sepoltura nella tomba familiare. Tale diritto è imprescrittibile, irrinunciabile, non trasmissibile (né inter vivos né mortis causa) e nasce per volontà dell’originario fondatore (o, in mancanza, in ragione del legame di sangue con quello), estinguendosi con il decesso del titolare.

Nel sepolcro gentilizio lo ius sepulchri è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari di esso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall’atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure sanguinis e non iure successionis, e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imprescrittibilità e irrinunciabilità.

Il sepolcro ereditario è caratterizzato dal fatto che il diritto compete, ai soggetti diversi dal titolare del sepolcro, non in base al vincolo di sangue ma per diritto di successione. Il testatore può riconoscere il diritto di sepolcro anche a persone a cui non è legato da vincoli di parentela o affinità e, in tal caso, il diritto ad essere sepolto nella tomba comporta, per il beneficiario, l’obbligo di accettazione dell’eredità.

Nel sepolcro ereditario il fondatore si limita a compiere una mera destinazione del diritto di sepoltura ai propri eredi in considerazione della loro qualità, con la conseguenza che ciascuno di loro è legittimato alla tumulazione di salme estranee alla famiglia di origine, entro i limiti della propria quota ereditaria. Nel sepolcro ereditario lo ius sepulchri si trasmette nei modi ordinari, per atto inter vivos o mortis causa, come qualsiasi altro diritto, dall’originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia.

Accertato il carattere familiare e non ereditario del sepolcro, che si presume gentilizio in difetto di prova contraria, le successive vicende della proprietà dell’edificio sepolcrale nella sua materialità diventano indifferenti; ossia l’identificazione dei soggetti titolari del diritto di sepolcro va fatta in base alla volontà, espressa o presunta, del fondatore in stretto riferimento alla cerchia dei familiari presi in considerazione come destinatari il cui diritto è acquistato iure proprio sin dalla nascita.