Il valore della causa si determina sulla base dell’atto impugnato e non dell'importo contestato di Annarita D'Ambrosio

La Cassazione ha confermato l'orientamento emerso di recente che semplifica il procedimento, scrivono i supremi giudici

Individuazione del valore della lite ai fini della competenza al centro dell’interessente sentenza della Cassazione 25721/2023 depositata lo scorso 4 settembre.

La vicenda processuale e i giudizi di merito

All’origine della lite l’impugnazione di una delibera da parte di un condomino relativamente alla quota richiestagli dalla compagine condominiale. Soccombente in primo grado, l’attore si vedeva dichiarare inammissibile l'appello ex articolo 339 comma 3 Codice di procedura civile perché il valore della causa non superava i € 1.100. Pertanto la decisione spettava al giudice di pace secondo equità e come previsto dal Codice di procedura civile la pronuncia era appellabile esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia.

Il ricorso alla Suprema corte

Non condividendo l’assunto l’attore si rivolge perciò alla Cassazione che riconoscendo le sue ragioni si prolunga in un interessante excursus sulla determinazione del valore della causa. Innanzitutto i giudici di legittimità precisano che l’orientamento giurisprudenziale in materia si è evoluto nel corso degli anni. Due sentenze hanno significativamente rappresentato le divergenti opinioni in materia: Cassazione 971/2001 determinava il valore della causa sulla base della singola frazione contestata dell'importo complessivo del relativo capo di spesa, da ultimo però Cassazione 9068/2022, che si richiama a Cassazione 19250/2021, è approdata al convincimento che, ai fini della individuazione del giudice competente per valore a conoscere della domanda di impugnazione di una delibera assembleare va considerato il valore di spesa totale indicato nella delibera e questo perché l’eventuale ragione riconosciuta al singolo condomino in relazione alla somma da lui dovuta comporta una invalidazione dell’intera ripartizione della spesa totale.

La determinazione del valore della causa

Il focus quindi si sposta sulla previsione dell’articolo 12 Codice di procedura civile secondo il quale «il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio [1173Codice civile] si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione». La giurisprudenza di legittimità sostiene che l'articolo 12 subisca deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto, che va, pertanto, preso in considerazione nella sua interezza e non solo nella parte contestata.

La Suprema corte allora per confermare l’orientamento più recente si richiama all’aspetto pratico. Le questioni sulla competenza- scrivono i supremi giudici - devono risolversi in modo snello, allo stato degli atti e sulla base di una cognizione sommaria. Preferibile perciò considerare il valore della spesa totale anche in termini di semplificazione del procedimento giungendo alla conclusione che: la parte contestata del rapporto obbligatorio è relativa alla delibera nel suo complesso, mentre ai fini del merito la contestazione è relativa alle singole quote di spesa.