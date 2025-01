Illegittima la convocazione assembleare mediante whatsapp

Una condomina impugnava la delibera assembleare assunta dal condominio contestando l’omessa trasmissione, in spregio a quanto previsto dall’articolo 66 disposizioni attuative Codice civile. In conseguenza dell’esito negativo della mediazione, la condomina adiva il Tribunale chiedendo l’accertamento dell’invalidità e/o dell’inefficacia della delibera per difetto di regolare convocazione.

Si costituiva in giudizio il condominio evidenziando la regolare comunicazione dell’avviso di convocazione a tutti...