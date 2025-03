Impianto di videosorveglianza privato: nello schermo interno la prova della liceità

Le esigenze di protezione e sicurezza sono ormai crescenti in ogni contesto, e sappiamo bene come, anche in ambito condominiale, si stia notevolemente diffondendo la pratica di installare impianti di videosorveglianza. Il condominio può certamente installare telecamere a vigilanza delle parti comuni, per tutelare l’intera compagine da atti vandalici, furti, e criminalità varia. Ma anche il singolo condòmino ha il diritto di salvaguardare se stesso e i suoi beni attraverso l’ausilio della videosorveglianza...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi