Con la sentenza 5514 depositata il 9 aprile 2026, il Tribunale di Roma ribadisce gli effetti negativi della domanda giudiziale di impugnativa della delibera assembleare, oltre il termine di trenta giorni, in caso di vizi di annullabilità della stessa. E lo fa precisando che la notifica dell’atto giudiziario con cui si introduce il giudizio, va eseguita presso il domicilio dell’amministratore e, comunque, seguendo un rigido iter notificatorio.
I fatti
Un condomino impugnava una delibera assembleare ritenuta...