D’estate aumentano le occupazioni abusive di alloggi: appello Anapic
Va predisposta una riforma legislativa urgente che preveda lo sgombero immediato in caso di occupazione documentata di una prima casa
Durante i mesi estivi o in occasione di assenze prolungate, sempre più italiani scoprono che la propria casa è stata occupata abusivamente. È un fenomeno in crescita, tanto subdolo quanto devastante, che colpisce spesso le persone più vulnerabili: anziani soli, convalescenti, cittadini temporaneamente assenti per motivi legittimi.
Basti pensare alla storia della signora Maria, 84 anni, milanese, ricoverata per due mesi in ospedale dopo una caduta. Al momento delle dimissioni, tornando nel suo appartamento...