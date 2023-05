Inammissibile l’istanza di revoca giudiziale per l’amministratore in proroga post scadenza di Fabrizio Plagenza

L'amministratore che cessi dalle sue funzioni dopo un anno dalla nomina oltre un anno di prorogatio, non ha più obblighi gestori, né diritto a compensi, per cui non può esserne richiesta la revoca

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza del 19 aprile 2023, pubblicata il 2 maggio 2023, torna ad affrontare la sempre delicata questione della possibilità di procedersi alla revoca giudiziale, nel caso di amministratore in prorogatio. Lo fa, confermando la tesi della inammissibilità dell'istanza di revoca giudiziale ex articolo 1129 Codice civile, nel caso in cui l'amministratore sia in prorogatio.



Il provvedimento in esame illustra in modo chiaro ed ampio, il quadro un cui si colloca la procedura...