Incendi e condomìni: la ripartizione delle spese
Anche in caso di proprietà esclusiva, le opere relative alla protezione passiva delle parti strutturali comuni (protezione REI, intonaci, pannelli e porte) devono essere pagate da tutti
La normativa condominiale non prevede espressamente gli interventi di messa a norma antincendio. Le spese devono essere ripartite considerando non solo il bene coinvolto, ma anche il rischio e la funzione dell’intervento. Se riguarda solo l’autorimessa, pagano i suoi comproprietari; se coinvolge parti comuni, l’intero condominio.
La normativa condominiale in ordine alla ripartizione delle spese – di cui agli articoli dal 1123 al 1126 Codice civile, sostanzialmente immutata dal 1942 ad oggi e non toccata...