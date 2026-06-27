Portale Enea nuovamente attivo e aggiornato. Sarà, così, possibile effettuare le comunicazioni per gli interventi di efficientamento energetico degli immobili che accedono all’ecobonus e al bonus ristrutturazioni ordinario, al 50 e al 36 per cento. L’invio delle comunicazioni, infatti, era stato sospeso dal 4 febbraio scorso. Si tratta di lavori molto diffusi, come la sostituzione di infissi, l’installazione di condizionatori con pompa di calore e di schermature solari, la coibentazione di facciate...

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