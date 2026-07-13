Dei fattori ESG (Environmental, Social, and Governance) si parla ormai da tempo e in diverse realtà economiche, ora per obbligo di legge, ora per iniziativa dovuta alla sensibilità degli operatori, dalla pubblica amministrazione alle società benefit, passando dalle non profit.
Se per effetto di una delle riforme del Pnrr stiamo assistendo alla transizione del sistema di contabilità pubblica da quello finanziario a quella economico-patrimoniale, questo è, di fatto, già avvenuto nel mondo del condominio...