L’amministratore giudiziale ha un potere autonomo di denuncia dei reati commessi in danno del condominio

L’amministratore condominiale non solo gestisce il denaro degli altri, ma tutela le parti comuni dall’aggressione altrui ed è titolare di un potere autonomo dall’assemblea per denunciare i reati commessi in danno del patrimonio di cui è mandatario.

La vicenda processuale

La Corte di appello confermava la condanna di due soggetti per il reato di violazione di domicilio dell’immobile amministrato da un soggetto che li querelava. I due condannati ricorrevano avverso la sentenza, sostenendo la sua illegittimità, perché il querelante...