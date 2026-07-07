L’amministratore, senza l’autorizzazione assembleare, è legittimato ex articolo 1131, comma 1, Codice civile, ad impugnare gli atti con cui un’amministrazione comunale, respinte le soluzioni alternative proposte dai condòmini, abbia loro imposto di collocare, all’interno delle pertinenze condominiali, contenitori collettivi destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti. Si tratta di lite ascrivibile al compimento dei necessari «atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio» di cui...
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