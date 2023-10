L’amministratore può agire in giudizio solo a tutela delle parti comuni dell’edificio di Selene Pascasi

Link utili L'esperto risponde Amministratore senza poteri se la canna fumaria è privata

Escluse le domande giudiziali che seppure inerenti alle parti comuni, riguardino però l’accertamento di diritti il cui esercizio compete ai singoli condòmini

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







L’amministratore può agire in giudizio solo per la tutela reale delle parti comuni del palazzo e non, quindi, per le questioni che – pur relative a tali parti comuni – riguardino l’accertamento di diritti il cui esercizio compete ai singoli condòmini nella cui esclusiva disponibilità restano i diritti stessi. Lo precisa il Tribunale di Padova con sentenza 1129 del 30 maggio 2023.

La vicenda processuale

Apre la causa un condominio, citando i comproprietari di un’unità sita nello stabile e la società conduttrice. Il motivo? L’illegittima installazione della canna fumaria effettuata dall’inquilina nel cavedio posto nell’ex canna rifiuti condominiale. Di qui, la richiesta di condannare i convenuti alla rimozione immediata oltre che al ristoro dei danni vista la limitazione del diritto di proprietà comune e le immissioni subite nel vano scala.

Con accordo transattivo in mediazione, la società si impegnava a rimuovere la canna fumaria esistente e installarne una nuova sulla facciata, conformemente alla normativa amministrativa e civile di settore, allacciandola a spese proprie alla cucina del suo ristorante. Impegno rispettato, tanto che il condominio rinunciava agli atti nei confronti della Srl e proseguiva il giudizio verso gli altri chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità solidale con la ditta di parte locatrice per l’illegittima installazione della canna, reclamando i danni da occupazione senza titolo del bene comune, la grave limitazione del diritto di proprietà subita dal condominio e il ristoro per le immissioni di odori sgradevoli nel vano scala. Domanda accolta a metà.

Nessuna autorizzazione per installare una canna fumaria

L’installazione di una canna fumaria in condominio non è subordinata alla previa autorizzazione dell’assemblea, avendo ogni condomino il diritto di utilizzare le cose comuni. Tuttavia, sottolinea il Tribunale richiamando costante giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato 1889/20, Tar Reggio Calabria 136/21), non se ne può modificare la destinazione con interventi di eccessiva vastità o impedirne l’analogo uso agli altri partecipanti.

Ebbene, nella vicenda, come appurava la consulenza tecnica, l’installazione della canna fumaria era avvenuta in modo illegittimo. Non solo. Mancavano persino i carteggi autorizzativi da parte del Comune. Documentazione che, secondo il tecnico, avrebbe dovuto contenere il progetto dell’impianto di smaltimento dei fumi provenienti dalla cottura dei cibi, la delibera assembleare autorizzativa dell’uso esclusivo del cavedio comune, e la dichiarazione di conformità dell’impianto redatta dalla ditta installatrice. Fatti, questi, tutti imputabili ai comproprietari dell’immobile adibito a ristorazione.

La responsabilità del locatore

Del resto, scrive Cassazione 11383/06, il condomino che conceda in locazione la propria unità ad un terzo risponde verso gli altri delle ripetute violazioni al regolamento attuate dal conduttore qualora non dimostri di aver adottato, in relazione alle circostanze, le misure idonee, secondo il canone della diligenza, a far cessare gli abusi, incluso l’attivarsi per un’anticipata cessazione del rapporto di locazione. Respinte, invece, siccome sfornite di prova, le ulteriori richieste in punto di risarcimento, indennità da occupazione senza titolo e danni causati dall’immissione di odori sgradevoli.

È noto, infatti, che nel far valere un diritto, non ci si possa limitare ad allegarne la sussistenza, ma si dovranno dimostrare le ragioni giuridiche che lo legano a sé (Cassazione, Sezioni unite, 2951/16). Sul piano probatorio, d’altronde, la titolarità del diritto è uno dei fatti riconducibili alla categoria dei fatti-diritto che vengono posti a fondamento della domanda. Ad ogni modo, prosegue il giudice, nella fattispecie non vi sarebbe stata neanche la legittimazione attiva dell’ente a reclamare i danni eventualmente patiti dai condòmini.

L’amministratore, marca il Tribunale di Padova accogliendo in parte la domanda, è «legittimato ad agire in giudizio limitatamente alla tutela reale delle parti comuni dell’edificio, con esclusione perciò di tutte le domande giudiziali che seppure inerenti alle parti comuni, abbiano ad oggetto l’accertamento di diritti il cui esercizio compete ai singoli condòmini nella cui esclusiva disponibilità restano i diritti stessi».