L’amministratore può dimettersi quando vuole e senza vincoli

La domanda Durante l’ultima assemblea di condominio l’amministratore ha rassegnato le dimissioni senza fornire però alcun preavviso. È legittimato a farlo?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 4 dicembre

Come è possibile revocare in qualsiasi momento l’amministratore, anche quest’ultimo può dimettersi quando lo ritiene opportuno, senza alcun obbligo di preavviso, salvo evitare pregiudizi alla gestione. Il professionista, però, rimane in carica ad interim fino alla nomina del successore. Se in assenza di una giusta causa l’amministratore revocato può ricevere un indennizzo...