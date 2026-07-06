Il Tribunale di Patti, con la sentenza numero 573 del 22 giugno 2026, affronta una questione che, nella prassi condominiale, genera contenziosi frequenti: il fornitore insoddisfatto nelle sue pretese può ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti del condominio o deve necessariamente agire direttamente nei confronti dei condòmini morosi?
La risposta del giudice siciliano è netta: la natura parziaria del debito condominiale non impedisce al creditore di ottenere un titolo nei confronti del condominio...