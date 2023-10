L’approvazione del rendiconto relativo a lavori straordinari di Cesarina Vittoria Vegni









La domanda Entro quanto tempo deve tenersi l’assemblea per l’approvazione della rendicontazione dei lavori straordinari eseguiti, come da delibera precedente? Quali sono le norme di riferimento? Esiste giurisprudenza in merito?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 9 ottobre

L’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che l’assemblea - oltre che annualmente in via ordinaria - può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore oppure quando ne facciano richiesta almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. L’assemblea straordinaria non riguarda necessariamente le spese straordinarie che devono essere approvate con la maggioranza ex articolo 1136, secondo comma, del Codice civile (cioè con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio).

L’articolo 1130-bis del Codice civile stabilisce che il rendiconto dev’essere predisposto dall’amministratore in modo chiaro, con l’indicazione delle voci di entrata e uscita e, quindi, delle causali relative (Cassazione civile, sezione VI , sentenza 18 gennaio 2023 , n. 1370), mentre l’articolo 1130, n. 10, del Codice civile attribuisce all’amministratore l’obbligo di redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e di convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni dalla fine dell’esercizio.

Pertanto, si ritiene che tale termine valga anche per l’approvazione del rendiconto dei lavori straordinari eseguiti, e quindi in un’assemblea ordinaria, salvo che per ragioni di opportunità l’amministratore ritenga di convocare un’assemblea straordinaria solo per il rendiconto delle spese straordinarie, oppure ne venga fatta richiesta dai condòmini, come sopra precisato.