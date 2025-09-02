L’ascensore con cavi elettrici che passano da un alloggio
In assenza di servitù o contratto e se non sono passati più di venti anni, il condomino potrebbe agire giudizialmente per la rimozione o lo spostamento
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 1° settembre 2025
Se i cavi elettrici dell’impianto dell’ascensore condominiale passano all’interno dell’appartamento di proprietà del lettore senza che ciò sia previsto da una servitù (acquisita per destinazione del padre di famiglia, in sede di costituzione del condominio, per contratto o per uso ultraventennale) o da un contratto, pur a effetti obbligatori (...