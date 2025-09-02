L'esperto rispondeCondominio

L’ascensore con cavi elettrici che passano da un alloggio

In assenza di servitù o contratto e se non sono passati più di venti anni, il condomino potrebbe agire giudizialmente per la rimozione o lo spostamento

di Matteo Rezzonico

La domanda

Di recente, durante lavori di ristrutturazione, ho scoperto che i cavi elettrici condominiali per l’alimentazione a 380V dell’ascensore passano nel nostro appartamento, esattamente pochi centimetri sotto il nostro pavimento. Vorremmo sapere se una tale condizione è a norma e se ci sono i presupposti per chiedere all’amministratore del condominio di rimuovere tali cavi dalla nostra proprietà.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 1° settembre 2025

Se i cavi elettrici dell’impianto dell’ascensore condominiale passano all’interno dell’appartamento di proprietà del lettore senza che ciò sia previsto da una servitù (acquisita per destinazione del padre di famiglia, in sede di costituzione del condominio, per contratto o per uso ultraventennale) o da un contratto, pur a effetti obbligatori (...

