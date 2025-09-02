L’ascensore con cavi elettrici che passano da un alloggio

La domanda

Di recente, durante lavori di ristrutturazione, ho scoperto che i cavi elettrici condominiali per l’alimentazione a 380V dell’ascensore passano nel nostro appartamento, esattamente pochi centimetri sotto il nostro pavimento. Vorremmo sapere se una tale condizione è a norma e se ci sono i presupposti per chiedere all’amministratore del condominio di rimuovere tali cavi dalla nostra proprietà.