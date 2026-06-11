Criteri e obblighi di pagamento delle spese condominiali tra nudo proprietario e usufruttuario al centro dell’ordinanza di Cassazione 19011/2026 depositata il 10 giugno. Precisa in dettaglio la Suprema corte che l’assemblea, in sede di approvazione del bilancio, deve ripartire le spese secondo la loro funzione e il loro fondamento, spettando all’amministratore, in sede di esecuzione, ascrivere i contributi, secondo la loro natura, ai diversi soggetti obbligati anche nel caso in cui l’assemblea non...

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