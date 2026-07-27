La Riforma dell’ordinamento forense consolida sul piano legislativo una possibilità già riconosciuta in via interpretativa: l’avvocato può assumere personalmente la carica di amministratore di condominio. Il disegno di legge delega, approvato definitivamente dal Senato il 22 luglio 2026, inserisce espressamente l’incarico tra le attività compatibili con la professione legale.
La previsione non è tuttavia immediatamente operativa come nuova disciplina dell’incompatibilità. Il Governo dovrà attuare ...