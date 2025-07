Quando si possono correggere le tabelle «contrattuali»

La domanda In un condominio di recente costruzione, le tabelle millesimali accluse dal costruttore al regolamento contrattuale, allegato a tutti gli atti d’acquisto, risultano affette da numerosi e significativi errori e carenze formali (per esempio, l’assenza di relazione tecnica) e di contenuto (per esempio, l’assenza delle tabelle di scala e delle tabelle di ripartizione dei costi di climatizzazione). L’assemblea ha quindi incaricato un tecnico per la loro rielaborazione e integrazione. Con quale maggioranza devono essere approvate le nuove tabelle millesimali?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 21 luglio 2025

La tabella millesimale inserita nel regolamento condominiale di natura contrattuale ha forza di legge per tutti i condòmini, e quindi, in generale, è possibile procedere alla sua revisione solo con il consenso unanime dei partecipanti al condominio. Il consenso può essere espresso in qualsiasi forma, non necessariamente per iscritto. Possono dare luogo a revisione...