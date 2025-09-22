Incarichi: no al conferimento diretto dell’amministratore

La domanda

Un condominio è composto da tre gruppi di villette a schiera. È emersa la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria dei tetti, e l’amministratore ha dato incarico a un professionista per valutare gli interventi uniformi che nel tempo verranno deliberati. Tale iniziativa rientra nell’autonomia dell’amministratore? Chi deve sostenerne le spese?