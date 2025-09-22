L'esperto rispondeCondominio

Incarichi: no al conferimento diretto dell’amministratore

La nomina di un tecnico è appannaggio dell’assemblea perché non costituisce spesa ordinaria e non riveste i caratteri dell’urgenza

di Pierantonio Lisi

La domanda

Un condominio è composto da tre gruppi di villette a schiera. È emersa la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria dei tetti, e l’amministratore ha dato incarico a un professionista per valutare gli interventi uniformi che nel tempo verranno deliberati. Tale iniziativa rientra nell’autonomia dell’amministratore? Chi deve sostenerne le spese?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 11 agosto 2025

Il conferimento a un tecnico di un incarico preliminare in vista dell’esecuzione di lavori straordinari, per un verso, non costituisce spesa ordinaria e, per altro verso, non riveste i caratteri dell’urgenza. Eccede, pertanto, i poteri dell’amministratore che lo conferisca senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea (articolo 1135, secondo comma, del Codice ...

