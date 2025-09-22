Incarichi: no al conferimento diretto dell’amministratore
La nomina di un tecnico è appannaggio dell’assemblea perché non costituisce spesa ordinaria e non riveste i caratteri dell’urgenza
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 11 agosto 2025
Il conferimento a un tecnico di un incarico preliminare in vista dell’esecuzione di lavori straordinari, per un verso, non costituisce spesa ordinaria e, per altro verso, non riveste i caratteri dell’urgenza. Eccede, pertanto, i poteri dell’amministratore che lo conferisca senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea (articolo 1135, secondo comma, del Codice ...